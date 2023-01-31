Студия Postimees: врачебная ошибка, изменившая жизнь

Новый образ жизни не помешал ей обзавестись новыми увлечениями и раскрыть в себе грани, позволившие преодолеть боль, отчаяние и стать еще красивей, как морально, так и внешне. Поговорим сегодня в 14:00 в студии Postimees о прошлом, о планах на будущее и огромной силе воли.