Tallink пошел на уступки профсоюзу на переговорах о зарплате

Лембер сообщил ERR, что на переговорах с представителями Tallink в четверг произошло сближение позиций, и, по всей вероятности, на очередной встрече у государственного примирителя в понедельник сторонам удастся прийти к соглашению.

«Могу констатировать, что работодатель сделал нам чуть более выгодное предложение по сравнению с государственным примирителем. Надеюсь, что мы сможем в понедельник заключить соглашение у госпримирителя, и тогда общественность узнает, о каких размерах зарплаты идет речь», – сказал он, назвав переговоры конструктивными.

Ранее профсоюз сообщал, что он запросил повышение зарплаты для обслуживающего персонала в среднем на 17,5%, а для технического персонала – на 22,5%.