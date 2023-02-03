В начале года Госканцелярия сообщила городской управе Силламяэ, что принято решение демонтировать установленный в городе памятник неизвестному солдату. Городская управа попросила время на размышление, но находящиеся в оппозиции в горсобрании социал-демократы ответили Госканцелярии резким письмом. Учитывая, что министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс не раз высказывался за снос памятников с советской символикой, в этой истории партия демонстрирует отсутствие единой позиции.
Скандал ⟩ Социал-демократы борются в Силламяэ с государством из-за советского памятника
В письме Госканцелярии к Силламяэской городской управе от 2 января 2023 года сказано, что ситуация вокруг воинских захоронений и мемориалов с советской оккупационной символикой сегодня резко обострилась. Департамент полиции и пограничной охраны зарегистрировал с апреля по август 17 правонарушений, связанных с этими памятниками.
Как известно, летом при Госканцелярии была сформирована рабочая группа, задачей которой было каталогизировать символы оккупационной власти в публичном пространстве и принять решение о том, какие из них удалить, а какие оставить. Памятник неизвестному солдату в Силламяэ решено было демонтировать. «Эстонский военный музей может помочь вам с вывозом предмета с символикой оккупационного государства», - сказано в письме Госканцелярии Силамяэской управе.
13 января Силламяэская городская управа ответила, что город инициировал процедуру, чтобы решить, согласиться ли с предложением Госканцелярии. «Мы можем подтвердить, что в бюджете города Силламяэ демонтаж памятника не предусмотрен. В ходе обсуждения члены совета также представили альтернативные предложения по мемориалу о передаче барельефов на мемориале Силламяэскому музею» - сказано в письме городских властей.
Госканцелярия запросила от самоуправления ответ до 15 января 2023, но мэрия ответила, что к этому сроку не успеет рассмотреть вопрос и попросило дополнительное время на для принятия решения.
Спустя две недели, 29 января, депутаты Социал- демократической фракции городского собрания Силламяэ написали обращение к Госканцелярии в связи с планами по демонтажу памятника. Обращение подписали депутаты Городского собрания Гульнара Сидоренко, Игорь Сухаруков, Дмитрий Кожемяченко и Елена Бугрова. В обращении они сообщили, что этим документом передают Госканцелярии мнение горожан по поводу письма №№ 23-00005-2. Здесь нужно иметь ввиду, что комиссия по памятникам была создана по поручению правительства, а в правительство входят и социал-демократы.
В обращении сказано, что подавляющее большинство жителей города не согласны со сносом памятника. Депутаты от СДП также считают, что рабочая группа, представляющая правительство нашего государства, должна быть мудрой, а не действовать на основании эмоций, какими бы обоснованными они ни казались.
«На наш взгляд, решение о сносе памятников не может приниматься без учета мнения большинства жителей самоуправления. Демонтаж памятников без учета мнения местных жителей - это неприемлемая практика… Согласие на снос или другие действия по отношению к памятнику Неизвестному Солдату должны быть реализованы в случае, если городская власть проведет опрос в местном самоуправлении и полученные результаты будут совпадать с мнением рабочей группы».
По мнению депутатов фракции СДП, «война между Украиной и Россией никак не дает право воспользоваться моментом для реализации планов некоторых политиков посеять раздор между разными национальностями внутри собственного государства под предлогом чужой войны». В обращении также говорится, что «все население нашей страны достаточно много помогает материально Украине, в том числе и население Силламяэ, расплачиваясь за это резким сокращением уровня жизни, взрывным ростом цен на продукты питания и энергоносители».
Согласно обращению СДП к госканцелярии, снос памятника без согласия жителей города и разрешения местного самоуправления будет глубокой психологической травмой для местных жителей. Это будет расценено большинством жителей города как акт глубокого неуважения со стороны государства по отношению к местному населению. Члены фракции СДП предлагают встретиться с членами рабочей группы для обмена мнениями.
Rus.Postimees связался с мэрией Силламяэ и ведущими представителями Социал-демократической партии, но пока никто не дал комментарий. Как только комментарии поступят, мы их опубликуем.