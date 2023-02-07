Департамент напомнил пассажирам об их правах в случае отмены рейса

Если пассажир выбрал одну из указанных опций, он больше не имеет права использовать другие перечисленные опции. Однако если авиакомпания не выполняет свои обязательства и не предлагает пассажиру изменение маршрута или возврат на сопоставимых условиях, она должна возместить пассажиру расходы на перелет.

Если авиакомпания не предлагает пассажиру выбор между возвратом стоимости перелета и изменением маршрута, а принимает решение в одностороннем порядке о возврате стоимости билетов на перелет, пассажир имеет право на дополнительную компенсацию в размере разницы в цене по сравнению с новыми билетами, которые пассажир вынужден покупать, чтобы добраться до места назначения.

Важно знать, что если пассажир забронировал рейс вылета отдельно от билетов на обратный путь, и, например, был отменен рейс вылета, то пассажиру будет возвращена только стоимость билета отмененного рейса, а билеты на обратный рейс будут действительны.

Право на помощь в аэропорту? Да! Право на возмещение? Зависит от обстоятельств!

Авиакомпания обязана предоставить пассажиру немедленную и бесплатную помощь в случае отмены рейса.

Перечень предлагаемой помощи включает, например, питье, питание, проживание, если поездка переносится на следующий день, и транспорт между местом проживания и аэропортом. В случае, если авиаперевозчик не предлагает помощь со своей стороны, и пассажир несет разумные и соответствующие расходы на питание, питье и проживание, авиаперевозчик должен возместить эти расходы.