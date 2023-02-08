Тарту надеется восстановить пассажирские авиаперевозки к осени

«Тендер – это последнее дело в порядке проведения работ, – пояснил городской секретарь Тарту Юри Мёльдер. – Все действия в настоящее время служат этой цели, чтобы мы могли, наконец, провести закупку. Для этого сначала необходимо составить проект обязательства общественного обслуживание, согласовать его с Европейской комиссией и опубликовать в Официальном журнале Европейского Союза. Как только это будет сделано, можно будет проводить тендеры».

Мёльдер добавил, что для подготовки плана необходимо провести ряд анализов, собрать данные, обосновать, насколько восстановление воздушного движения выбранным способом необходимо для социально-экономического развития Южной Эстонии, причины выбора аэропорта назначения, время полета, количество рейсов и размер воздушного судна.

«Мы подошли к концу анализа, мы работаем над тем, чтобы обосновать перед Европейской комиссией, почему это необходимо», – сказал Мёльдер. Анализ, в свою очередь, является одной из основ для подготовки условий тендера.

Мёльдер не стал строить предположения о том, какие временные этапы займет этот процесс. «Мы сосредоточены на конечной цели, мы хотим, чтобы полеты возобновились осенью, – сказал он. – Если мы сможем возобновить полеты раньше, это будет крайне позитивно, но нам сложно оценить реалистичность этого пожелания, потому что мы проходим процедуру, которую еще никто не делал в Эстонии».