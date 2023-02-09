В среду в Эстонии преступники, которых пока не удалось задержать, угнали дорогостоящий внедорожник.
В Эстонии угнан очередной дорогостоящий внедорожник
В Эстонии угнан очередной дорогостоящий внедорожник
Коричневый Toyota Land Cruiser выпуска 2020 года исчез в регионе, подконтрольном Пыхьяской префектуре. Автомобиль имел регистрационный номер 618VBX.
По данным порталов по продаже автомобилей, такое транспортное средство стоит в среднем 50 000 евро или даже чуть больше.
В последние годы угонов автомобилей в Эстонии было немного, а если и случались, то виновниками в основном становились преступники из Литвы.
Ключевые слова