Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Эстонии угнан очередной дорогостоящий внедорожник

BNS
В Эстонии угнан очередной дорогостоящий внедорожник
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Внедорожник Toyota Land Cruiser. Снимок иллюстративный.
Внедорожник Toyota Land Cruiser. Снимок иллюстративный. Фото: Haggardous50000/Shutterstock

В среду в Эстонии преступники, которых пока не удалось задержать, угнали дорогостоящий внедорожник.

Коричневый Toyota Land Cruiser выпуска 2020 года исчез в регионе, подконтрольном Пыхьяской префектуре. Автомобиль имел регистрационный номер 618VBX.

По данным порталов по продаже автомобилей, такое транспортное средство стоит в среднем 50 000 евро или даже чуть больше.

В последние годы угонов автомобилей в Эстонии было немного, а если и случались, то виновниками в основном становились преступники из Литвы.

Ключевые слова
Наверх