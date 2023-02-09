ФОТО ⟩ Украине переданы девять беспилотников от предприятий и жителей Эстонии

Первые девять беспилотников передали координирующему украинское подразделение дронов генералу Юрию Щиголю посол Эстонии в Украине Каймо Кууск и депутат Рийгикогу, давний сторонник Украины Марко Михкельсон.

«Пожертвованные беспилотники общего назначения позволят украинской армии поднять возможности разведки на уровень группы и даже дивизии. Оперативная разведка спасает жизни в быстро меняющейся боевой обстановке. Предпочтение отдается дронам DJI Mavic с рабочим радиусом от пяти до семи километров», – прокомментировал соучредитель Heroiam Slava Яак Эннусте.

Проект «Армия дронов» Украины запущен в рамках проекта президента Владимира Зеленского United24 и координируется Министерством цифровой трансформации Украины и Генеральным штабом Украины. Именно Генштаб лучше всех знает текущие потребности защитников Украины, и доноры дронов могут быть уверены, что дроны доберутся именно туда, где они нужнее всего.