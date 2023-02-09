Участница трёх Олимпиад Елена Фанкини умерла в 37 лет

В 2018 году Елена Фанкини пропустила Олимпиаду из-за проблем со здоровьем. Тогда у неё было обнаружено злокачественное новообразование. Лыжница собиралась через год вернуться в спорт, однако получила серьёзную травму ноги на тренировке и приняла решение завершить карьеру. Последний раз она участвовала в соревнованиях на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере в декабре 2017 года.

Елена Фанкини одержала две победы на этапах Кубка мира, а именно в Лейк-Луизе (Канада) в 2005 году и в Кортина д’Ампеццо (Италия) в 2015 году. Обе победы в скоростном спуске. На чемпионате мира 2005 года завоевала серебро в скоростном спуске.