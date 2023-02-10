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Графики ⟩ Топливо в Таллинне неприлично дороже, чем в Риге и Вильнюсе

rus.postimees.ee
Топливо в Таллинне неприлично дороже, чем в Риге и Вильнюсе
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Низкий спрос сдерживал цены на дизельное топливо на прошлой неделе. Цена на заправках может снизиться даже при переходе с зимнего топлива на летнее.
Низкий спрос сдерживал цены на дизельное топливо на прошлой неделе. Цена на заправках может снизиться даже при переходе с зимнего топлива на летнее. Фото: Tairo Lutter

Пятничное сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное Circle K, показывает, что цены на топливо в Риге на этой неделе упали более чем на десять центов, что привело к большой разнице по сравнению с ценами на топливо в Таллинне.

В Таллинне цены на 95-й и 98-й бензин упали на три цента, а цена на дизельное топливо снизилась на шесть центов.

В Риге цены на 95-й бензин упали на двенадцать центов, на 98-й бензин – на девять центов, на дизельное топливо – на четыре цента.

В Вильнюсе стоимость 95-го бензина на пять центов. Стоимость 98-го бензина и дизтоплива остались на уровне прошлой недели.

Стоимость 95-го бензина в столице Эстонии в пятницу составляла 1,729 евро, что на 15,5 цента больше, чем в Риге, и на 23 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98-го бензина в Таллинне составила 1,779 евро, или на 17,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,699 евро, или на 15 центов меньше, чем в Риге, и на один цент меньше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.

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