Графики ⟩ Топливо в Таллинне неприлично дороже, чем в Риге и Вильнюсе

В Таллинне цены на 95-й и 98-й бензин упали на три цента, а цена на дизельное топливо снизилась на шесть центов.

В Риге цены на 95-й бензин упали на двенадцать центов, на 98-й бензин – на девять центов, на дизельное топливо – на четыре цента.

В Вильнюсе стоимость 95-го бензина на пять центов. Стоимость 98-го бензина и дизтоплива остались на уровне прошлой недели.

Стоимость 95-го бензина в столице Эстонии в пятницу составляла 1,729 евро, что на 15,5 цента больше, чем в Риге, и на 23 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98-го бензина в Таллинне составила 1,779 евро, или на 17,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,699 евро, или на 15 центов меньше, чем в Риге, и на один цент меньше, чем в Вильнюсе.