Пятничное сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное Circle K, показывает, что цены на топливо в Риге на этой неделе упали более чем на десять центов, что привело к большой разнице по сравнению с ценами на топливо в Таллинне.
Графики ⟩ Топливо в Таллинне неприлично дороже, чем в Риге и Вильнюсе
В Таллинне цены на 95-й и 98-й бензин упали на три цента, а цена на дизельное топливо снизилась на шесть центов.
В Риге цены на 95-й бензин упали на двенадцать центов, на 98-й бензин – на девять центов, на дизельное топливо – на четыре цента.
В Вильнюсе стоимость 95-го бензина на пять центов. Стоимость 98-го бензина и дизтоплива остались на уровне прошлой недели.
Стоимость 95-го бензина в столице Эстонии в пятницу составляла 1,729 евро, что на 15,5 цента больше, чем в Риге, и на 23 цента больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость 98-го бензина в Таллинне составила 1,779 евро, или на 17,5 цента больше, чем в Риге, и на 13,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,699 евро, или на 15 центов меньше, чем в Риге, и на один цент меньше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.