Избирательную урну в исключительных случаях можно заказать на дом

«С пятницы, 3 марта, горожане, у которых нет возможности проголосовать электронным путем или прийти на избирательный участок, могут проголосовать дома, заказав избирательную урну на дом, - отметил председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. - Эта услуга предназначена не для удобства, а для помощи человеку. Проголосовать таким образом на дому можно только с пятницы по воскресенье, ходатайствовать об этом следует как можно раньше».

Проще всего ходатайствовать об услуге по телефону, сделать это можно 3 и 4 марта с 12 до 20 часов, а также в день выборов – 5 марта с 9 до 14 часов. По телефону следует обратиться в районную управу по месту жительства на следующие номера:

Хааберсти: 640 4815, 640 4816 Кесклинн: 645 7855, 645 7850 Кристийне: 645 7127, 645 7128 Ласнамяэ: 645 7732, 645 7740, 645 7730 Мустамяэ: 645 7512, 645 7515 Нымме: 645 7318, 645 7313 Пирита: 645 7641 Пыхья-Таллинн: 645 7057, 645 7055

Подробнее о процедуре голосования на дому на сайте.