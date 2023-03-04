Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги сказал в программе «Keskpäevatund» на радио Kuku, что Юри Ратас на предвыборных дебатах настолько сосредоточен на своей победе, что не замечает ничего, что происходит вокруг него. По словам Хыбемяги, совершенно непонятно откуда у Ратаса возникла мысль, что он станет премьер-министром. Журналист Айнар Рууссаар и банкир Хельдур Меэритс также высказали свое мнение о том, что происходит на предвыборной неделе.
Журналисты: непонятно, откуда у Ратаса появилась мысль, что он может стать премьер-министром
Прийт Хыбемяги сказал, что за неделю до выборов был опубликован ряд данных от различных исследовательских компаний, что вызвало много путаницы, но воскресные выборы, вероятно, решат эту проблему.
Хельдур Меэритс сказал, что избирателя это не должно сильно беспокоить, потому что ему не нужно получать от рейтинговых компаний руководство относительно того, за кого голосовать.
Айнар Рууссаар заявил, что сейчас сделать выбор сложнее, чем десять-пятнадцать лет назад, потому что мировоззрение политических партий стало размытым.
Хыбемяги поднял вопрос, что, несмотря на то, что было проведено много предвыборных дебатов, было бы интересно узнать, получили ли избиратели от них идеи, за кого голосовать.
По словам Рууссаара, это зависит от темы. Он назвал хорошим знаком то, что большинство политических партий, за исключением EKRE, одного мнения в вопросе государственной безопасности. По его мнению, дела намного хуже, если спросить, откуда берутся деньги на то или иное предвыборное обещание. «У меня всегда начинают трястись руки, когда кто-то говорит, что мы найдем деньги», - сказал Рууссаар.
По словам Меэритса, проблема в том, что ни кандидаты в премьеры, ни другие участники дебатов не представляют финансового плана. Он заявил, что когда речь идет о формировании коалиции, невозможно предсказать, что останется от обещаний, данных на выборах.
Хыбемяги сказал, что коалиционное соглашение на самом деле является бумажкой, которая не признается эстонским законодательством, но в то же время это будет важнейший документ, на основании которого уже осенью будет составляться госбюджет. По его мнению, странно, что будущее страны определяется таким документом.
Прогнозируя возможные результаты выборов, Хыбемяги сказал, что Партия реформ наберет больше всего голосов, но им также нужна коалиция, а в случае коалиции необходимо понимать, чьи интересы она будет представлять. В качестве примера он привел партию «Отечество», которая в нескольких коалициях добилась всего, чего хотела. «Их список желаний не длинный, но они цепляются за него зубами».
По словам Рууссаара, создать коалицию со многими партиями очень сложно, и трудно предсказать, как «Ээсти 200» будет относиться к другим.
Хыбемяги отметил, что лидер «Ээсти 200» Лаури Хуссар сказал, что если Партия реформ возьмет их в коалицию, то они смогут сделать все, что захотят. Он добавил, что, к сожалению, у «Ээсти 200» нет опыта государственного управления, нет и способных политиков, но если они хотят быть в роли комнатных собачек, то это для них тоже опыт.
Хыбемяги обратил особое внимание на уверенное поведение Юри Ратаса в предвыборных дебатах. «Он настолько сосредоточен на победе, что не замечает ничего вокруг себя. Я не понимаю, откуда у Ратаса появилась идея, что он станет премьер-министром».
В передаче также рассказывалось о подбитом в Украине российском танке, который был доставлен в Эстонию и сейчас вызывает много недоумения. Хыбемяги сказал, что перевозить его по Эстонии, вероятно, не очень удачная идея, так как местные власти не очень его хотят к себе.
По словам Меэритса, по танковому вопросу существует несколько точек зрения. Первая, по его мнению, основывалась на той логике, что мы показываем, что можем противостоять врагу, и это должно было вселять надежду. По словам Меэритса, противоположного мнения придерживаются те, кто на стороне России и считают, что этот один разбитый танк еще ничего не доказывает, потому что Россия настойчива. Также есть те, кто просто хочет, чтобы танк скрылся из виду, потому что он напоминает им о войне.