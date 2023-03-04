Журналисты: непонятно, откуда у Ратаса появилась мысль, что он может стать премьер-министром

Прийт Хыбемяги сказал, что за неделю до выборов был опубликован ряд данных от различных исследовательских компаний, что вызвало много путаницы, но воскресные выборы, вероятно, решат эту проблему.

Хельдур Меэритс сказал, что избирателя это не должно сильно беспокоить, потому что ему не нужно получать от рейтинговых компаний руководство относительно того, за кого голосовать.

Айнар Рууссаар заявил, что сейчас сделать выбор сложнее, чем десять-пятнадцать лет назад, потому что мировоззрение политических партий стало размытым.

Хыбемяги поднял вопрос, что, несмотря на то, что было проведено много предвыборных дебатов, было бы интересно узнать, получили ли избиратели от них идеи, за кого голосовать.

По словам Рууссаара, это зависит от темы. Он назвал хорошим знаком то, что большинство политических партий, за исключением EKRE, одного мнения в вопросе государственной безопасности. По его мнению, дела намного хуже, если спросить, откуда берутся деньги на то или иное предвыборное обещание. «У меня всегда начинают трястись руки, когда кто-то говорит, что мы найдем деньги», - сказал Рууссаар.

По словам Меэритса, проблема в том, что ни кандидаты в премьеры, ни другие участники дебатов не представляют финансового плана. Он заявил, что когда речь идет о формировании коалиции, невозможно предсказать, что останется от обещаний, данных на выборах.