Портал недвижимости: с новыми квартирами дело плохо

По данным Земельного департамента, в феврале прошлого года было продано 87 таких квартир, но в тот же период этого года - только 27. А в январе вообще только 19, сообщает City24.

Однако несмотря на снижение количества сделок в новостройках, цены не сдались: средняя цена квадратного метра квартир в новостройках Эстонии выросла за год почти на треть, с 2539 евро до 3340 евро.