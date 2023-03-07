Количество сделок с новыми квартирами, сданными в эксплуатацию в 2020 году или позже, упало на целых 69 процентов.
Портал недвижимости: с новыми квартирами дело плохо
Портал недвижимости: с новыми квартирами дело плохо
По данным Земельного департамента, в феврале прошлого года было продано 87 таких квартир, но в тот же период этого года - только 27. А в январе вообще только 19, сообщает City24.
Однако несмотря на снижение количества сделок в новостройках, цены не сдались: средняя цена квадратного метра квартир в новостройках Эстонии выросла за год почти на треть, с 2539 евро до 3340 евро.
Средние цены на новые квартиры в Таллинне за год увеличились почти на 11%, с 3679 евро до 4071 евро за квадратный метр.