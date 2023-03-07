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Портал недвижимости: с новыми квартирами дело плохо

rus.postimees.ee
Портал недвижимости: с новыми квартирами дело плохо
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Таллинн. Снимок иллюстративный.
Таллинн. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Количество сделок с новыми квартирами, сданными в эксплуатацию в 2020 году или позже, упало на целых 69 процентов.

По данным Земельного департамента, в феврале прошлого года было продано 87 таких квартир, но в тот же период этого года - только 27. А в январе вообще только 19, сообщает City24.

Однако несмотря на снижение количества сделок в новостройках, цены не сдались: средняя цена квадратного метра квартир в новостройках Эстонии выросла за год почти на треть, с 2539 евро до 3340 евро.

Средние цены на новые квартиры в Таллинне за год увеличились почти на 11%, с 3679 евро до 4071 евро за квадратный метр.

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