Полиция: пропавшая в Таллинне 41-летняя женщина найдена

Близкий женщины сообщил сегодня, 23 марта, в полицию, что Ингель ушла из дома в Хааберсти вчера около 15 часов и не вернулась. Полиция проверила район Хааберсти, больницы и различные возможные места ее пребывания, но не смогла найти пропавшую.