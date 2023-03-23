Полиция просила помощи в поисках 41-летней Ингель, пропавшей в среду, 22 марта, в столичном районе Хааберсти.
Полиция: пропавшая в Таллинне 41-летняя женщина найдена
Полиция: пропавшая в Таллинне 41-летняя женщина найдена
Близкий женщины сообщил сегодня, 23 марта, в полицию, что Ингель ушла из дома в Хааберсти вчера около 15 часов и не вернулась. Полиция проверила район Хааберсти, больницы и различные возможные места ее пребывания, но не смогла найти пропавшую.
Сегодня вечером пресс-служба полиции сообщила, что Ингель найдена и, к счастью, с ней все в порядке.