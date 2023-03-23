«Новости в 7» за 23 марта: грядут новшества в Силах обороны, что учесть при установке солнечных панелей, открываем для себя местный музыкальный андерграунд

Сегодня в выпуске:

- В сфере организации государственной обороны и службы в армии готовится ряд важных изменений. О чем еще рассказали на традиционной пресс-конференции и что произошло после неё - в нашем репортаже.

- Сообщения по нашей стране: сколько заключенных содержатся в тюрьмах Эстонии, продолжаются споры вокруг участка, где стоял нарвский танк, и в каких лесах больше всего любят отдыхать жители страны?

- Рост тарифов на электроэнергию и развитие технологий повлекли резкий рост интереса потребителей к установке солнечных панелей. Какие нюансы и «подводные камни» стоит учесть, разбиралась наша корреспондент.

- В эти дни тюркские и иранские народы празднуют наступление Нового года по астрономическому солнечному календарю. Какие традиции приурочены в Весеннему празднику Наурыз в Казахстане?

- Международная панорама: из-за кого было остановлено движение поездов в Нидерландах, ночная молитва в канун Рамадана в Мекке и чье чучело сжигают в Мичигане в честь окончания зимы?

- Наша съемочная группа побывала на концерте одного из самых эпатажных и провокационных андерграундных музыкальных коллективов Эстонии. Его яркий фронтмен рассказал о музыке, татуировках и образе жизни,