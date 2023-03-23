Кая Каллас о важном решении совета ЕС: голос Эстонии услышан

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства Эстонии. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Украина неоднократно просила о срочной военной помощи, последний раз президент Украины Владимир Зеленский делал это в феврале, когда встречался с главами государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

«Поэтому на последнем заседании Европейского совета я предложила, чтобы мы совместно в ЕС закупили боеприпасы для Украины. Это самый быстрый и эффективный способ помочь украинцам практически, сейчас и сразу на поле боя», - сказала Каллас.

«Я рада, что сегодня мы окончательно одобрили решение министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, которое позволит реализовать этот план. Евросоюз направит в Украину 1 млн снарядов 155 мм в течение следующих 12 месяцев», - сказала премьер-министр.

«Тот факт, что от идеи до реализации прошло всего чуть больше месяца, свидетельствует о долгосрочной приверженности, желании и способности Европейского союза действовать быстро и гибко в поддержку Украины. Но это также подтверждает и то, что голос Эстонии услышан и что наши предложения имеют вес», - добавила Каллас.

Премьер-министр отметила, что наряду с поддержкой Украины, мы сейчас также даем сильный и четкий сигнал европейской оборонной промышленности, а новые заказы придадут производству новый импульс. «Это также важно для повышения обороноспособности Европы в целом, потому что мы живем во время, когда всем нам приходится вкладывать в свою оборону больше, чем раньше», - подчеркнула Каллас.

Перед началом дискуссии в Европейском совете по теме помощи Украине состоялся обмен мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с которым в основном говорили о продовольственной безопасности и экспорте украинского зерна, а также миграционных коридорах солидарности.