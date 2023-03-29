Количество зарубежных поездок, совершенных жителями Эстонии, выросло на 90 процентов

Среди совершенных в прошлом году зарубежных поездок 40% длились от 1 до 3 ночей, при этом в 2021 году было совершено больше продолжительных зарубежных поездок, которые длились от 4 до 7 ночей. «Все же можно отметить тенденцию, что жители Эстонии предпочитают зарубежные поездки, которые длятся до семи ночей. Доля зарубежных поездок, длящихся более семи ночей, в последние годы оставалась стабильно в пределах 20–30%», — добавила Саагпакк.

Рабочих поездок по стране стало больше, однако они стали более затратными

Целью более 1,5 миллиона поездок по Эстонии с ночлегом в прошлом году был отдых, далее следовали поездки в целях посещения знакомых или родственников (767 000). Количество рабочих поездок по стране увеличилось по сравнению с 2021 годом на 23% (всего 253 600). В 2022 году на рабочие поездки по стране с ночлегом было потрачено почти на 63% больше, чем годом ранее.

Как и в предыдущие годы, самыми популярными направлениями для поездок по стране с ночлегом остаются Таллинн, Харьюский, Пярнуский и Тартуский уезды. По сравнению с 2021 годом значительно увеличилось посещение Хийуского (на 57%) и Ида-Вируского (на 42%) уездов.

В 2022 году поездки жителей Эстонии по стране преимущественно длились от 1 до 3 ночей. «В основном останавливались в платном сегменте размещения. Если сравнивать выбор размещения с предыдущими годами, то можно отметить, что раньше в поездках по стране большее предпочтение отдавалось бесплатному размещению», — говорит Саагпакк.

Сбор данных о поездках жителей Эстонии в рамках «Исследования туризма» проводится с 2013 года. Основным заказчиком исследования является Eurostat.