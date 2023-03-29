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Количество зарубежных поездок, совершенных жителями Эстонии, выросло на 90 процентов

rus.postimees.ee
Количество зарубежных поездок, совершенных жителями Эстонии, выросло на 90 процентов
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Remo Tõnismäe

Согласно результатам проведенного в 2022 году Департаментом статистики исследования туризма, в прошлом году жители Эстонии совершили более миллиона поездок за рубеж с ночлегом, что на 90% больше по сравнению с 2021 годом.

Поездок по Эстонии с ночлегом было около 2,6 миллиона, что на 16% больше, чем годом ранее. В прошлом году на поездки за рубеж было потрачено свыше 1 миллиарда евро и на поездки внутри страны – более 178 миллионов евро.

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, число поездок жителей Эстонии по сравнению с двумя предыдущими годами увеличилось, однако допандемический уровень еще не достигнут.

«Если в 2019 году было совершено 1,7 миллиона поездок с ночлегом за рубеж и 3,4 миллиона по стране, то в прошлом году за рубеж путешествовали чуть более миллиона раз. Количество поездок по Эстонии составило при этом 2,6 миллиона», — сказала Саагпакк.

Поездки за рубеж стали короче, расходы увеличились

Самыми популярными странами назначения для путешествий в 2022 году были соседние страны: Финляндия и Латвия. В Финляндию в прошлом году было совершено 140 000 поездок, что на 68% больше, чем в предыдущем году. Жители Эстонии посетили Латвию 128 100 раз, т. е. в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

По сравнению с 2021 годом расходы жителей Эстонии на зарубежные поездки в среднем выросли на 15%. «Наибольшими были расходы на транспорт, размещение, а также питание и напитки. В основном жители Эстонии останавливались за рубежом в платном сегменте размещения. Если сравнивать данные с данными пары предыдущих лет, то бесплатные возможности размещения используются почти вполовину меньше, чем во время пандемии», — отметила Саагпакк.

Среди совершенных в прошлом году зарубежных поездок 40% длились от 1 до 3 ночей, при этом в 2021 году было совершено больше продолжительных зарубежных поездок, которые длились от 4 до 7 ночей. «Все же можно отметить тенденцию, что жители Эстонии предпочитают зарубежные поездки, которые длятся до семи ночей. Доля зарубежных поездок, длящихся более семи ночей, в последние годы оставалась стабильно в пределах 20–30%», — добавила Саагпакк.

Рабочих поездок по стране стало больше, однако они стали более затратными

Целью более 1,5 миллиона поездок по Эстонии с ночлегом в прошлом году был отдых, далее следовали поездки в целях посещения знакомых или родственников (767 000). Количество рабочих поездок по стране увеличилось по сравнению с 2021 годом на 23% (всего 253 600). В 2022 году на рабочие поездки по стране с ночлегом было потрачено почти на 63% больше, чем годом ранее.

Как и в предыдущие годы, самыми популярными направлениями для поездок по стране с ночлегом остаются Таллинн, Харьюский, Пярнуский и Тартуский уезды. По сравнению с 2021 годом значительно увеличилось посещение Хийуского (на 57%) и Ида-Вируского (на 42%) уездов.

В 2022 году поездки жителей Эстонии по стране преимущественно длились от 1 до 3 ночей. «В основном останавливались в платном сегменте размещения. Если сравнивать выбор размещения с предыдущими годами, то можно отметить, что раньше в поездках по стране большее предпочтение отдавалось бесплатному размещению», — говорит Саагпакк.

Сбор данных о поездках жителей Эстонии в рамках «Исследования туризма» проводится с 2013 года. Основным заказчиком исследования является Eurostat.

Целью исследования является сбор информации о путешествиях жителей Эстонии и получение объективной и сопоставимой по странам Европы статистики туризма. Данные используются в целях анализа поездок и оценки ситуации в секторе туризма, что в свою очередь позволяет выявить проблемы и планировать действия для их решения. Ежеквартально в выборку исследования входит 2500 лиц. Квартальные результаты публикуются на домашней странице Департамента статистики.

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