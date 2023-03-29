Банк Эстонии: Euribor достигнет пика осенью

В связи с этим ожидается дальнейший рост Euribor, сказал руководитель отдела прогнозов Банка Эстонии Расмус Каттай.

В то же время он отмечает, что большую часть пути роста Euribor уже прошел: «Пик должен наступить этой осенью – для прогноза процентных ставок мы смотрим на трехмесячный Euribor, поскольку с ним запланированы сделки на будущее».