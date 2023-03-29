Хотя темпы инфляции в еврозоне замедляются, они все еще остаются выше целевых показателей центральных банков, пишут «Деловые ведомости».
Банк Эстонии: Euribor достигнет пика осенью
Банк Эстонии: Euribor достигнет пика осенью
В связи с этим ожидается дальнейший рост Euribor, сказал руководитель отдела прогнозов Банка Эстонии Расмус Каттай.
В то же время он отмечает, что большую часть пути роста Euribor уже прошел: «Пик должен наступить этой осенью – для прогноза процентных ставок мы смотрим на трехмесячный Euribor, поскольку с ним запланированы сделки на будущее».
Для составления прогнозов специалисты банка высчитывают разницу между трехмесячным и шестимесячным Euribor, которая на данный момент составляет 0,3 процентных пункта. Это означает, что если пик трехмесячного Euribor будет достигнут на уровне 3,6%, то шестимесячная процентная ставка должна остаться ниже 4%.
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