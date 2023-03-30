В студии Postimees журналист Андриан Череменин: состоится ли возвращение атлетов страны-агрессора в международный спорт?

- МОК объяснил, что будет считаться поддержкой войны. Это публичные заявления, одобряющие агрессию, участие в провоенных акциях, демонстрация любого символа в поддержку войны. МОК советует федерациям создать отдельную комиссию, которая будет решать, поддерживал ли войну тот или иной спортсмен. Ограничатся ли федерации баном только тех атлетов, кто был очень демонстративен в поддержке войны, или же можно ждать, что эти комиссии будут очень внимательно изучать все записи спортсменов в тех же соцсетях?

- Олимпийский комитет России назвал рекомендации МОК абсолютно неприемлемыми, а нейтральный статус спортсменов - дискриминацией по национальному признаку и нарушением базовых прав человека и гражданина. Если рекомендации МОК будут исполнены, какое поведение российского политического и спортивного руководства более вероятно: разрешат ли власти спортсменам выступать на международных соревнованиях, или же нет, ведь ситуация будет выглядеть так, что эти спортсмены - противники военных действий в Украине?

- World Athletics уже сообщила о том, что сохранит отстранение россиян от соревнований по легкой атлетике, несмотря на рекомендации МОК. Как ранее заявил МОК, международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу в отношении своих видов спорта. Станет ли привычной практикой, что в каких-то видах спорта для россиян откроют двери, а в каких-то - нет? Можно ли допустить, что это будет зависеть и от масштабов допинговых злоупотреблений со стороны россиян в этих видах спорта в недавнем прошлом?