МОК издал рекомендации, позволяющие международным спортивным федерациям снова допускать к соревнованиям спортсменов РФ и Беларуси. Одно из многих условий допуска состоит в том, что атлеты должны не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами. МОК малодушно пошел на уступки стране-агрессору? Или, быть может, Россия таким решением как раз поймана в ловушку? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees в 13.00 побеседует с журналистом «Радио 4» Андрианом Черемениным.
В студии Postimees журналист Андриан Череменин: состоится ли возвращение атлетов страны-агрессора в международный спорт?
- МОК объяснил, что будет считаться поддержкой войны. Это публичные заявления, одобряющие агрессию, участие в провоенных акциях, демонстрация любого символа в поддержку войны. МОК советует федерациям создать отдельную комиссию, которая будет решать, поддерживал ли войну тот или иной спортсмен. Ограничатся ли федерации баном только тех атлетов, кто был очень демонстративен в поддержке войны, или же можно ждать, что эти комиссии будут очень внимательно изучать все записи спортсменов в тех же соцсетях?
- Олимпийский комитет России назвал рекомендации МОК абсолютно неприемлемыми, а нейтральный статус спортсменов - дискриминацией по национальному признаку и нарушением базовых прав человека и гражданина. Если рекомендации МОК будут исполнены, какое поведение российского политического и спортивного руководства более вероятно: разрешат ли власти спортсменам выступать на международных соревнованиях, или же нет, ведь ситуация будет выглядеть так, что эти спортсмены - противники военных действий в Украине?
- World Athletics уже сообщила о том, что сохранит отстранение россиян от соревнований по легкой атлетике, несмотря на рекомендации МОК. Как ранее заявил МОК, международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу в отношении своих видов спорта. Станет ли привычной практикой, что в каких-то видах спорта для россиян откроют двери, а в каких-то - нет? Можно ли допустить, что это будет зависеть и от масштабов допинговых злоупотреблений со стороны россиян в этих видах спорта в недавнем прошлом?
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