«Работа на Путина». Почему спецслужбы РФ действовали в Украине успешнее армии, но все равно провалили план оккупации

Поспешное и не до конца подготовленное вторжение авторы доклада рассматривают как свидетельство того, что российские агенты преувеличили степень своего влияния, а сами спецслужбы получили приказ содействовать оккупации в установленные сроки, а не оценивать ее жизнеспособность. Эту институциональную культуру выполнения приказов авторы считают одной из причин провала первоначальных планов вторжения в Украину.

Созданные российскими спецслужбами сети создавались для решения других задач и оказались непригодными для действий в условиях длительного конфликта. Более того, преступления против гражданского населения изменили отношение к России не только среди простых украинцев, но и среди представителей пророссийских организаций.

Хотя полная капитуляция Киева была бы для Москвы желательна, фактически Россия рассчитывала оккупировать Украину путем парализации центрального государственного аппарата в сочетании с капитуляцией отдельных изолированных украинских подразделений. «Россияне, по-видимому, ошибочно спроецировали на Украину свою культуру управления "сверху вниз"», - считают авторы.

Что у них получилось: контроль оккупированных территорий

Однако несмотря на то, что события в Украине развивались по совершенно другому сценарию, считать российские планы совсем ошибочными неверно, считают авторы доклада. В оккупированных районах россияне продемонстрировали, что могут контролировать население и управлять аппаратом контрразведки с помощью достаточного количества коллаборационистов.