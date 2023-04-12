Вернувшаяся после долгой паузы Контавейт: поначалу нервничала, но сумела хорошо выступить

Эстонска, которая еще в прошлом году занимала вторую строчку мирового рейтинга, сейчас опустилась на 69-ю позицию. После турнира Абу-Даби, который прошел в начале февраля, теннисистка занялась лечением спины.

Позавчера Анетт Контавейт вернулась на корт. В одиночной игре она победила Изабеллу Крюгер (WTA 365) со счетом 6:1, 6:2. Во вторник Анетт обыграла косовскую туннисистку Арлинду Рушит (WTA 470) 6:1, 6:1. Эстония выиграла оба противостояния со счетом 3:0.

«Конечно, после такой длинной паузы в первой игре я немного нервничала, но, думаю, хорошо справилась. К концу были какие-то слабые моменты, но в целом все хорошо. Разумеется, я бы хотела кое-что сделать лучше, но сейчас важно вновь найти ритм и привыкнуть к соревновательным играм», - прокомментировала свое возвращение Контавейт порталу tennisuptodate.com.