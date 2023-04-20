Грипп и коронавирус вновь показали в Эстонии свою силу

Заболеваемость гриппом увеличилась на 34%, по сравнению с прошлой неделей. При этом 44,6% заболевших гриппом составили дети до 15 лет. Согласно поступившим данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - как обширное.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), в последние недели из-за гриппа в госпитализации нуждались 26 пациентов. С начала сезона из-за гриппа было госпитализировано 1247 человек. Из них 68,4% были старше 50 лет, дети до четырех лет составили 16,2%.

В последние недели потребность в госпитализации возросла среди детей в возрасте пяти-девяти лет. Количество госпитализаций из-за гриппа остается стабильным, по сравнению с прошлой неделей, но основной тенденцией является медленное снижение. Вирус распространяется волнами, без значительного увеличения или уменьшения. Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здравоохранения, в этом сезоне от гриппа скончался 61 человек в возрасте от 9 до 97 лет.

В течение недели были подтверждены 1726 случаев COVID-19. Заболеваемость увеличилась почти во всех возрастных группах. Число очагов, зарегистрированных в учреждениях попечения, а также число обнаруженных в них больных, по сравнению с минувшей неделей, немного выросло. В общей сложности было зарегистрировано 63 новых зараженных клиента, что составляет 3,65% всех случаев заболевания на этой неделе.

По состоянию на утро вторника в больницах находились 139 пациентов с COVID-19, 63 из которых нуждались в лечении из-за симптоматического COVID-19. На протяжении минувшей недели скончались семь пациентов с COVID-19 в возрасте 65-88 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.