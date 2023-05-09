«Новости в 7» за 9 мая: как отмечали День Европы и 9 мая в Таллинне и Нарве, узнаем тайны ювелирного дела и открываем сезон велопрогулок

Сегодня в выпуске:

- Как отмечали в Эстонии девятое мая: мероприятия официального праздника Дня Европы, поминовение памяти погибших во второй мировой войне, реакция на пропагандистскую акцию на границе Евросоюза в Нарве

- Короткие новости: почему эстоноземельцы испытывают стресс на работе, зачем в Эмари прибыли истребители-невидимки пятого поколения F-22 Raptor и почему Эстония отвергла требование россиян снять антипутинский плакат.

- Говорят, что спортзал хорошо, а велосипед лучше. Истинность народной мудрости проверяла наш корреспондент, побывав на открытии велосезона, что прошел в Таллинне в минувшие выходные.

- С миру по нитке: сколько времени осталось у жителей Сербии, что бы добровольно сдать оружие, почему в Канаде проходит массовая эвакуация населения и сколько готова заплатить самая красивая деревня Италии новым жителям за переезд.

- Только 2 раза в год у всех желающих есть возможность попасть в загадочную ювелирную студию в Старом городе. Не пропустила момент и наша съёмочная группа.