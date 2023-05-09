Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 мая: как отмечали День Европы и 9 мая в Таллинне и Нарве, узнаем тайны ювелирного дела и открываем сезон велопрогулок
Сегодня в выпуске:
- Как отмечали в Эстонии девятое мая: мероприятия официального праздника Дня Европы, поминовение памяти погибших во второй мировой войне, реакция на пропагандистскую акцию на границе Евросоюза в Нарве
- Короткие новости: почему эстоноземельцы испытывают стресс на работе, зачем в Эмари прибыли истребители-невидимки пятого поколения F-22 Raptor и почему Эстония отвергла требование россиян снять антипутинский плакат.
- Говорят, что спортзал хорошо, а велосипед лучше. Истинность народной мудрости проверяла наш корреспондент, побывав на открытии велосезона, что прошел в Таллинне в минувшие выходные.
- С миру по нитке: сколько времени осталось у жителей Сербии, что бы добровольно сдать оружие, почему в Канаде проходит массовая эвакуация населения и сколько готова заплатить самая красивая деревня Италии новым жителям за переезд.
- Только 2 раза в год у всех желающих есть возможность попасть в загадочную ювелирную студию в Старом городе. Не пропустила момент и наша съёмочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 мая.