Трагедия в Ида-Вирумаа: при пожаре погибли два человека и собака

В ночь на среду центр тревоги получил сообщение, что из соседнего подъезда раздается сигнал дымового датчика. Спасатели из Кохтла-Ярве, которые прибыли на место происшествия в 2:43, нашли квартиру, в которой работал дымовой датчик, а также чувствовался запах дыма. Они сразу же проникли в нее и приступили к тушению пожара. Из гостиной вынесли двух пострадавших, которых, к сожалению, скорой помощи не удалось спасти. Кроме того, в пожаре погибла собака. Распространение огня было локализовано в 03:02, а пожар был потушен в 03:31.