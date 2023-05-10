Трагедия в Ида-Вирумаа: при пожаре погибли два человека и собака

10 мая в 2:37 в центр тревоги сообщили о сработавшем дымовом датчике в квартире, расположенной на Мыйза-теэ в Кохтла-Ярве. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели горящую квартиру, из которой они вынесли двух пострадавших. Спасти их, к сожалению, не удалось.
В ночь на среду центр тревоги получил сообщение, что из соседнего подъезда раздается сигнал дымового датчика. Спасатели из Кохтла-Ярве, которые прибыли на место происшествия в 2:43, нашли квартиру, в которой работал дымовой датчик, а также чувствовался запах дыма. Они сразу же проникли в нее и приступили к тушению пожара. Из гостиной вынесли двух пострадавших, которых, к сожалению, скорой помощи не удалось спасти. Кроме того, в пожаре погибла собака. Распространение огня было локализовано в 03:02, а пожар был потушен в 03:31.
По первоначальным данным, причиной пожара могло стать небрежное курение, однако точные обстоятельства произошедшего станут известны в ходе дальнейшего производства.
В работах по тушению пожара участвовали спасательные команды Кохтла-Ярве и Йыхви. В этом году в Эстонии в пожарах погибли 22 человека.