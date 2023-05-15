Невероятная цифра: Банк Эстонии понес огромные убытки

Банк Эстонии сообщил о нулевой прибыли

В Банке Эстонии сообщил, что если в 2021 году чистая прибыль составила 3,7 миллиона евро, то в 2022 году прибыль составила ноль евро. Но это еще не все, потому что, к сожалению, финансовый результат не отражает всех данных.

Что касается финансовых показателей, центральный банк пишет в отчете, что в 2022 году чистый процентный доход снизился до 0,8 млн евро (27,9 млн евро в 2021 году). В 2022 году доходность инвестиционного портфеля была отрицательной. Быстрый рост базовых процентных ставок исторически приводил к большим потерям для инвесторов в облигации, а общая неопределенность приводила к падению цен на акции.

Снижение рыночной стоимости ценных бумаг в 2022 году привело к списанию ценных бумаг на 99,3 млн евро (10,4 млн евро в 2021 году). В 2022 году Банк Эстонии получил чистый доход в размере 30,5 млн евро от распределения денежных доходов (расходы в 2021 году составили 12,7 млн ​​евро). Доход от акций и холдингов составил 4,6 млн евро (5 млн евро в 2021 году), в том числе дивиденды от фондов акций в размере 3,5 млн евро (3,4 млн евро в 2021 году).

Доля убытков Банка Эстонии в программе покупки активов Европейского центрального банка была указана лишь для «информации»

Результат Банка Эстонии не отражают больших убытков программ покупки активов Европейского центрального банка, которые приведены только для «информации».