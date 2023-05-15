Невероятная цифра: Банк Эстонии понес огромные убытки

Банк Эстонии объявил, что прошлый год закончился с нулевой прибылью, но вместе с долей Банка Эстонии в убытках от программ покупки активов Европейского центрального банка фактический убыток составил 1,5 миллиарда евро.
Банк Эстонии сообщил о нулевой прибыли
В Банке Эстонии сообщил, что если в 2021 году чистая прибыль составила 3,7 миллиона евро, то в 2022 году прибыль составила ноль евро. Но это еще не все, потому что, к сожалению, финансовый результат не отражает всех данных.
Что касается финансовых показателей, центральный банк пишет в отчете, что в 2022 году чистый процентный доход снизился до 0,8 млн евро (27,9 млн евро в 2021 году). В 2022 году доходность инвестиционного портфеля была отрицательной. Быстрый рост базовых процентных ставок исторически приводил к большим потерям для инвесторов в облигации, а общая неопределенность приводила к падению цен на акции.
Снижение рыночной стоимости ценных бумаг в 2022 году привело к списанию ценных бумаг на 99,3 млн евро (10,4 млн евро в 2021 году). В 2022 году Банк Эстонии получил чистый доход в размере 30,5 млн евро от распределения денежных доходов (расходы в 2021 году составили 12,7 млн евро). Доход от акций и холдингов составил 4,6 млн евро (5 млн евро в 2021 году), в том числе дивиденды от фондов акций в размере 3,5 млн евро (3,4 млн евро в 2021 году).
Доля убытков Банка Эстонии в программе покупки активов Европейского центрального банка была указана лишь для «информации»
Результат Банка Эстонии не отражают больших убытков программ покупки активов Европейского центрального банка, которые приведены только для «информации».
Однако эти финансовые результаты не отражают доли Банка Эстонии в результате денежного размещения ценных бумаг (облигаций), приобретенных в целях денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.
В отчете Банка Эстонии в пункте 8 указаны ценные бумаги, которые Банк Эстонии приобрел в соответствии со вторым планом покупки облигаций с покрытием (CBPP2), третьим планом покупки облигаций с покрытием (CBPP3), планом покупки ценных бумаг государственного сектора. (PSPP) и новый план экстренных закупок для сдерживания экономических последствий пандемии (PEPP).
Все ценные бумаги, приобретенные в рамках этих планов покупки, оцениваются по амортизированной стоимости, в случае снижения стоимости ценные бумаги дисконтируются.
«Амортизированная стоимость приобретения и рыночная стоимость ценных бумаг, принадлежащих Банку Эстонии, не отражаются в балансе или отчете о доходах и расходах и представляются только в информационных целях», — пишет центральный банк.
К сожалению, в результате роста процентных ставок такие вложения оказались на данный момент очень убыточными.
Убыток Банка Эстонии достигает 1,5 миллиарда евро
По общепринятой логике речь идет об убытках. Всего доля Банка Эстонии в приобретенных ценных бумагах по состоянию на 31.12.2022 составляет 10,988 млрд евро. Сколько они стоили? 9,424 млрд евро. Следовательно, потери доли Банка Эстонии от этой деятельности составляют 1,55 миллиарда евро. По итогам 2021 года прибыль составила 52,5 млн евро.
Следуя этой логике, можно сказать, что финансовый результат Банка Эстонии в прошлом году составил не ноль евро, а банк понес убытки в размере 1,5 миллиарда евро.
Если проценты выплачиваются, нет необходимости амортизировать стоимость облигаций
Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) регулярно оценивает финансовые риски, связанные с ценными бумагами, приобретенными в рамках этих планов покупки. Обесценение активов проверяется ежегодно с учетом данных на конец года, а результаты утверждаются Советом управляющих ЕЦБ. При этом показатели снижения стоимости активов оцениваются отдельно по каждому плану закупок. Если наблюдаются признаки обесценения, проводится дополнительный анализ, чтобы подтвердить, что обесценение не повлияло на движение денежных средств по ценным бумагам.
Другими словами, если в здании центрального банка во Франкфурте решили, что падение цен на облигации или какое-либо другое обстоятельство не повлияло отрицательно на процентные платежи эмитента, не говоря уже о погашении основного долга, все в порядке.
В 2022 году обесценения рассматриваемых ценных бумаг обнаружено не было, и Совет Европейского центрального банка принял решение, что ожидается поступление всех будущих денежных потоков.
Региональные банки США также понесли убытки от купленных ими облигаций
В США региональные банки понесли убытки из-за того, что купили долгосрочные облигации по крайне низким процентным ставкам. Поскольку процентные ставки выросли, банки несут постоянные убытки.
Если процентная ставка растет, цена облигации падает.
Региональные банки начали схлопываться, когда клиенты начали массово их покидать, и банкам пришлось покрывать убытки по облигациям, продавая их.
Банк Эстонии подобен мелкому инвестору: хотя экран красный, до момента продажи об убытках говорить рано
В чем-то аналогичная ситуация по размещению денег наблюдается и с Банком Эстонии, хотя риска бегства клиентов нет. Кроме того, правила бухгалтерского учета не обязывают отражать убыток в качестве убытка.
Ситуация чем-то похожа на инвестирование в ценные бумаги частных лиц. Есть принцип – убыток не является убытком до его реализации. Другими словами, текущие колебания цен на ценные бумаги не отображаются в составе прибыли или убытка до тех пор, пока они не будут реализованы. Другими словами, убыток или прибыль не были учтены. Даже если при падении ценных бумаг в портфеле имеется большой нереализованный убыток, инвестор может закрыть глаза и сказать, что красный цвет, который он видит в онлайн-банке, – это не убыток. Убытком он станет, когда я их продам. Но я ведь не продаю! Вы, конечно, можете утешаться иллюзией, что у вас нет никаких убытков.