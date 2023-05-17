Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 мая: парламент отклонил петицию россиян о визах, как быть «Умным потребителем», пивная йога — вкусно и полезно, репортаж с Дней Каламая
Сегодня в выпуске:
- Петиция не помогла: почему конституционная комиссия Рийгикогу отвергла просьбу граждан России разрешить выдавать им визу для посещения Эстонии, если у них имеется здесь недвижимость?
- Новости по стране: почему оппозиция Рийгикогу решила обратиться в госсуд, когда и где будет ограничено движение на шоссе Таллинн-Нарва и сколько медсестер не хватает в больницах Эстонии.
- Как быть «Умным потребителем» и не стать жертвой уловок нечистоплотных продавцов и мошенников? Департамент защиты прав потребителей запустил инфокампанию, посвященную некоторым аспектам и рискам в сфере торговли.
- Совместимы ли легкие алкогольные напитки и занятия спортом? Датчане считают, что да! Наш репортаж из Копенгагена с занятий по пивной йоге.
- С миру по нитке: к какому наказанию суд Дрездена приговорил обвиняемых в краже из сокровищницы «Зеленый свод», о чудесном спасении мужчины из под завалов в Сирии и выступлении 99-ти летней пенсионерки на арене цирка.
- В столице прошли Дни Каламая - особенный фестиваль, устраиваемый жителями этого района, популярного среди богемы и хипстеров. Посмотреть разнообразную программу состоящую из концертов, ярмарок, мероприятий для детей, экскурсий и постановок, отправилась наша корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 мая.