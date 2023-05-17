«Новости в 7» за 17 мая: парламент отклонил петицию россиян о визах, как быть «Умным потребителем», пивная йога — вкусно и полезно, репортаж с Дней Каламая

Сегодня в выпуске:

- Петиция не помогла: почему конституционная комиссия Рийгикогу отвергла просьбу граждан России разрешить выдавать им визу для посещения Эстонии, если у них имеется здесь недвижимость?

- Новости по стране: почему оппозиция Рийгикогу решила обратиться в госсуд, когда и где будет ограничено движение на шоссе Таллинн-Нарва и сколько медсестер не хватает в больницах Эстонии.

- Как быть «Умным потребителем» и не стать жертвой уловок нечистоплотных продавцов и мошенников? Департамент защиты прав потребителей запустил инфокампанию, посвященную некоторым аспектам и рискам в сфере торговли.

- Совместимы ли легкие алкогольные напитки и занятия спортом? Датчане считают, что да! Наш репортаж из Копенгагена с занятий по пивной йоге.

- С миру по нитке: к какому наказанию суд Дрездена приговорил обвиняемых в краже из сокровищницы «Зеленый свод», о чудесном спасении мужчины из под завалов в Сирии и выступлении 99-ти летней пенсионерки на арене цирка.

- В столице прошли Дни Каламая - особенный фестиваль, устраиваемый жителями этого района, популярного среди богемы и хипстеров. Посмотреть разнообразную программу состоящую из концертов, ярмарок, мероприятий для детей, экскурсий и постановок, отправилась наша корреспондент.