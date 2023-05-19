Пора привыкать? В субботу биржевое электричество несколько часов будет бесплатным

В субботу, 20 мая, биржевая цена на электроэнергию в Эстонии в течение нескольких часов будет отрицательной.
По данным биржи электроэнергии NordPool, по сравнению с пятницей средняя цена на электроэнергию завтра снизится на 44,4 процента и составит 4,5 цента за кВтч.
Самая высокая цена – 8,7 цента за киловатт-час – завтра будет в период с 12.00 до 22.00. А самая низкая – с 14 до 15 часов, когда цена на электроэнергию будет отрицательной, -0,00055 цента за киловатт-час. Цена также будет отрицательной часом раньше и часом позже, -0,00015 и -0,00009 цента соответственно.
В Латвии и Литве электричество в субботу стоит на 15,7% дороже, чем в Эстонии, 4,6 цента за киловатт-час. Однако в Финляндии электричество будет на 94,7% дешевле, чем в Эстонии, или 0, 002 цента за мегаватт-час. Самая дорогая электроэнергия в системе Nord Pool будет в субботу в Польше, где средняя цена составит 11,4 цента за киловатт-час.