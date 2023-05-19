Пора привыкать? В субботу биржевое электричество несколько часов будет бесплатным

По данным биржи электроэнергии NordPool, по сравнению с пятницей средняя цена на электроэнергию завтра снизится на 44,4 процента и составит 4,5 цента за кВтч.

Самая высокая цена – 8,7 цента за киловатт-час – завтра будет в период с 12.00 до 22.00. А самая низкая – с 14 до 15 часов, когда цена на электроэнергию будет отрицательной, -0,00055 цента за киловатт-час. Цена также будет отрицательной часом раньше и часом позже, -0,00015 и -0,00009 цента соответственно.