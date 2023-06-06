Серьезный пожар: кофеварка уничтожила мебельную фабрику

Пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк рассказал, что спасатели получили вызов в 10:13 утра в деревню Тюри-Аллику в волости Тюри, где загорелось Г-образное здание мебельного предприятия размером около 350 квадратных метров.

«Основной пожар потушен», - сказал Кийк, но добавил, что, к сожалению, большая часть внутренних помещений здания была уничтожена, включая деревообрабатывающее оборудование и другую технику. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом в пяти метрах и еще на пару других зданий.