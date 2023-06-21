На компании, инвестирующие в Ида-Вирумаа, прольется денежный дождь

Средства для предприятий, инвестирующих в Ида-Вирумаа, выделяются из европейского Фонда справедливого перехода.

Как напоминает министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, в ближайшие годы экономика Ида-Вирумаа, ориентированная на сланцевую промышленность, должна быть кардинально преобразована.

«С помощью различных мер поддержки мы хотим повысить конкурентоспособность и добавленную стоимость компаний в Ида-Вирумаа, а также сохранить существующие и создать новые рабочие места», — сообщил министр.