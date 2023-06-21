На компании, инвестирующие в Ида-Вирумаа, прольется денежный дождь

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало утвердил новые меры поддержки для Ида-Вирумаа – инвестирующим в регион компаниям будет выделено в общей сложности 40 млн евро на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест, пишут «Деловые ведомости».
Средства для предприятий, инвестирующих в Ида-Вирумаа, выделяются из европейского Фонда справедливого перехода.
Как напоминает министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, в ближайшие годы экономика Ида-Вирумаа, ориентированная на сланцевую промышленность, должна быть кардинально преобразована.
«С помощью различных мер поддержки мы хотим повысить конкурентоспособность и добавленную стоимость компаний в Ида-Вирумаа, а также сохранить существующие и создать новые рабочие места», — сообщил министр.
Благодаря дотациям на развитие производства микро-, малые и средние предприятия региона смогут запустить новые продукты или услуги, увеличить производственные мощности, провести полную реструктуризацию существующего производственного процесса.