В России хотят существенно повысить стоимость автостраховки для жителей «недружественных стран»

В России могут ввести свой аналог международной системы страхования «Зеленая карта» для дружественных стран. Российская система получит название «Синяя карта», пишет Yle.
В данный момент российские страховщики достигли соглашения о новой системе с Беларусью, Турцией и Азербайджаном.
Для прибывающих в РФ автомобилистов из так называемых «недружественных стран» стоимость страховки может возрасти в десять раз. Это следует из законопроекта.
Для этого на страховку введут коэффициент для «недружественных стран». Так, для Финляндии он может составить от 7 до 12,5.
Сначала коэффициент будет применяться к коммерческим перевозкам. Нововведения могут вступить в силу уже в июле.
Напомним, что с 1 июня в России перестали действовать все страховые полисы в рамках договора «Зеленая карта». Также в Эстонии утратили действие зеленые карты, оформленные для российских транспортных средств.
В учрежденный по требования правительства РФ список недружественных стран входят 49 государств, включая Эстонию.