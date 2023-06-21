В России хотят существенно повысить стоимость автостраховки для жителей «недружественных стран»

В данный момент российские страховщики достигли соглашения о новой системе с Беларусью, Турцией и Азербайджаном.

Для прибывающих в РФ автомобилистов из так называемых «недружественных стран» стоимость страховки может возрасти в десять раз. Это следует из законопроекта.

Для этого на страховку введут коэффициент для «недружественных стран». Так, для Финляндии он может составить от 7 до 12,5.

Сначала коэффициент будет применяться к коммерческим перевозкам. Нововведения могут вступить в силу уже в июле.

Напомним, что с 1 июня в России перестали действовать все страховые полисы в рамках договора «Зеленая карта». Также в Эстонии утратили действие зеленые карты, оформленные для российских транспортных средств.