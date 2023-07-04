Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года, его второй срок в должности должен был окончиться в сентябре 2022-го года, но был продлен на год в свете войны России против Украины. Сам Столтенберг заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок.