Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлили еще на год

Как передает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО, альянс согласился продлить полномочия действующего секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 1 октября 2024 года.
Члены альянса решили сохранить опытного лидера в ситуации, когда «на пороге альянса бушует война», отмечает агентство.
Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года, его второй срок в должности должен был окончиться в сентябре 2022-го года, но был продлен на год в свете войны России против Украины. Сам Столтенберг заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок.