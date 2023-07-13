Европарламент одобрил производство боеприпасов

На прошлой неделе Совет ЕС достиг соглашения по регламенту поддержки производства боеприпасов (ASAP), который ускорит поставки боеприпасов и снарядов на Украину и поможет странам-членам восстановить свои запасы.

Соглашение также позволит укрепить производственный потенциал ЕС, что должно снизить дефицит продукции оборонного назначения, в частности артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов. Для этого регламентом предусмотрены целевые меры и 500 млн евро.

Благодаря парламенту в предложении был расширен список приемлемых проектов, предусмотрена более высокая ставка финансирования для МСП (малые и средние предприятия) и принято решение о том, что дополнительные средства не должны выделяться за счет существующих фондов сплочения. Кроме того, благодаря инициативе парламента в регламент был включен пункт, гарантирующий, что боеприпасы, закупаемые в соответствии с этим законодательством, не будут подпадать под экспортные ограничения при поставках на Украину.

Кристиан Бушой (ЕНП, Румыния), докладчик парламента, отметил, что Европейская система безопасности и обороны (ESDP) сделала большой шаг вперед. «Кроме того, мы еще раз показали, что твердо стоим на стороне Украины, борющейся против российского вторжения. Регламент должен был быть принят в срочном порядке, поскольку Украина нуждается в боеприпасах. Это важная победа для европейской безопасности», - сказал он.

На пленарном заседании за принятие регламента проголосовали 505 евродепутатов, против - 56, 21 воздержался. Регламент вступит в силу после официального одобрения Советом.

Когда Украина обратилась к ЕС с просьбой предоставить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, Совет 20 марта 2023 г. принял решение о том, что вопрос о боеприпасах должен решаться в три этапа. Во-первых, странам-членам было предложено в срочном порядке поставить Украине боеприпасы из собственных запасов.

Во-вторых, было принято решение о совместном заказе государствами-членами одного миллиона единиц боеприпасов для Украины. В-третьих, будет укреплен производственный потенциал европейской оборонной промышленности.