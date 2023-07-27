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Украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

rus.postimees.ee
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Сборная Украины на открытии ОИ в Пекине 2022.
Сборная Украины на открытии ОИ в Пекине 2022. Фото: Ben Stansall

В среду, 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, которым разрешает своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

При этом указ по-прежнему запрещает сборным страны принимать участие в турнирах, на которых команды России и Беларуси выступают под своими национальными флагами, используют национальную символику или своими публичными действиями, или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси.

Это значит, что украинские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже – хотя официально МОК не объявлял своего решения касательно допуска спортсменов из стран-агрессоров.

Запрет на участие в соревнованиях с представителями России и Беларуси был введен в апреле.

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