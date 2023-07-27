Украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

При этом указ по-прежнему запрещает сборным страны принимать участие в турнирах, на которых команды России и Беларуси выступают под своими национальными флагами, используют национальную символику или своими публичными действиями, или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси.

Это значит, что украинские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже – хотя официально МОК не объявлял своего решения касательно допуска спортсменов из стран-агрессоров.