Украинские спортсмены смогут выступать на соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

В среду, 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, которым разрешает своим спортсменам участвовать в международных соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.
При этом указ по-прежнему запрещает сборным страны принимать участие в турнирах, на которых команды России и Беларуси выступают под своими национальными флагами, используют национальную символику или своими публичными действиями, или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси.
Это значит, что украинские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже – хотя официально МОК не объявлял своего решения касательно допуска спортсменов из стран-агрессоров.
Запрет на участие в соревнованиях с представителями России и Беларуси был введен в апреле.