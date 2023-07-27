Веб-сайт за несколько сотен тысяч евро вызвает много вопросов и критики

Министр финансов Март Вырклаэв, который несколькими днями ранее уже намекал в СМИ, что деньги, предназначенные для веб-сайта, могут пойти куда-то еще, заявил на пресс-конференции в четверг, что для него как бывшего главы самоуправления проект остается сомнительным.

По его мнению, каждый муниципалитет, который хочет привлечь молодежь, мог бы сделать это гораздо эффективнее. «Наверное, для этого не нужна общеэстонская система. Я думаю, это создает излишнюю бюрократию в органах местного самоуправления и не выполняет своей цели. Во-вторых, мне кажется, что это не будет привлекательно для молодежи, – заявил политик. – И когда мы говорим о цифровом скачке, мне кажется, что наша молодежь уже продвинулась намного дальше в своем цифровом развитии. Какой-нибудь старшеклассник, наверное, сделал бы это за несколько месяцев в качестве творческой работы».

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») сказала, что, углубившись в тему, она не может сказать, что целью создания сайта является исключительно вовлечение молодежи. Однако и Каллас не уверена, что этот сайт нужен вообще.

«Вторая сторона - юридическая. Это норвежские государственные деньги, и это более крупный проект, чем просто веб-сайт. Они приняли решение о финансировании, и проект продолжается уже долгое время. В целом министр не имеет полномочий пересматривать принятые норвежцами решения относительно их финансирования», – говорит Каллас.