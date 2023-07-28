Вы его видели? ⟩ Пропавшего в Рапламаа 83-летнего Рейна ищут уже десять дней

25 июля в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенных родственников, что 83-летний Рейн пропал из своего дома в поселке Алу. Последний раз Рейн выходил на связь 18 июля.

Полиция связалась с родственниками пропавшего и проверила его возможное местонахождение. Известно, что 21 июля его видели в магазине в Алу.

Рейн. Фото: PPA

Рост Рейна - около 175 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. На нем были темная ветровка, черные брюки и черная шапка. С собой у него был черный зонтик. Рейн любит гулять, но предпочитает оставаться наедине с собой и не ищет контактов с незнакомцами.

На данный момент известно, что пропавшего засняли на камеру в Таллинне 22 июля в 23:15, когда он садился в городской автобус номер 50, направлявшийся в сторону «Маяка Пыйк».

Рейн. Фото: PPA