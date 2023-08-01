МНЕНИЕ ⟩ Финансовый эксперт: Nordica не должна удивляться своим большим убыткам

Правление Nordica, всего год назад переизбравшее Яна Палмера на пост генерального директора государственной авиакомпании, не должно удивляться своим убыткам. Было бы удивительно, если бы тандем Министерства экономики и коммуникаций и Палмера в этот раз оказался более успешным, чем в прошлый. Попытки государственных предприятий «расширяться» без привлечения частного сектора, рискующего собственными деньгами, обычно заканчиваются именно так. Вы еще помните Eesti Energia и проект в штате Юта?

В то же время, сами по себе убытки Nordica мало о чем говорят, поскольку коммерческая деятельность предприятия, в отличие от ее предшественника, распределена между несколькими компаниями - то ли с целью распределения рисков, то ли для того, чтобы избавиться от шлейфа процедуры банкротства Estonian Air. Самолеты взяты в операционный лизинг у государственной компании Transpordi Varahaldus, а значительная часть персонала фактически занята в Nordic Crew Management. С помощью специального аудита можно проанализировать причины убытков Nordica и сменить руководство, но важнее все же найти ответ на вопрос о том, должен ли налогоплательщик участвовать в развитии коммерческой деятельности таких областей, как приобретение и аренда пассажирских самолетов, а также предоставление услуг по организации авиаперевозок в качестве субподрядчика SAS?