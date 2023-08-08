«Звоните в любой момент». Шеф ЧВК «Вагнер» хочет поговорить с властями США о перевороте в Нигере

Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал позицию США по ситуации в Нигере. Ранее стало известно, что заместитель госсекретаря американской администрации Виктория Нуланд в ходе визита в африканскую страну, где в конце июля военные отстранили от власти избранного президента, предупредила мятежников о последствиях сотрудничества с ЧВК «Вагнер». Встретиться со свергнутым президентом, как и с тем, кто сегодня фактически контролирует власть в Нигере, Нуланд не удалось.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Фото: AFP

В Нигере находятся три военные базы США. В том числе база на севере страны, где базируются ударные беспилотники. В 2016 году строительство объекта объяснялась необходимостью борьбы с исламистами в соседних Мали, Нигерии и Ливии.

Евгений Пригожин, комментируя визит Нуланд в Нигер, ответил на вопрос об отношении к попыткам ультиматума США по ЧВК «Вагнер», который был озвучен мятежникам. В вопросе шефу наемников утверждалось, что «США могут признать новую власть в Нигере, но только если они не пригласят в свою страну ЧВК «Вагнер».