Евгений Пригожин обратился к заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд после ее визита в Нигер, где военные арестовали президента.
«Звоните в любой момент». Шеф ЧВК «Вагнер» хочет поговорить с властями США о перевороте в Нигере
Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал позицию США по ситуации в Нигере. Ранее стало известно, что заместитель госсекретаря американской администрации Виктория Нуланд в ходе визита в африканскую страну, где в конце июля военные отстранили от власти избранного президента, предупредила мятежников о последствиях сотрудничества с ЧВК «Вагнер». Встретиться со свергнутым президентом, как и с тем, кто сегодня фактически контролирует власть в Нигере, Нуланд не удалось.
В Нигере находятся три военные базы США. В том числе база на севере страны, где базируются ударные беспилотники. В 2016 году строительство объекта объяснялась необходимостью борьбы с исламистами в соседних Мали, Нигерии и Ливии.
Евгений Пригожин, комментируя визит Нуланд в Нигер, ответил на вопрос об отношении к попыткам ультиматума США по ЧВК «Вагнер», который был озвучен мятежникам. В вопросе шефу наемников утверждалось, что «США могут признать новую власть в Нигере, но только если они не пригласят в свою страну ЧВК «Вагнер».
«Я горжусь парнями из ЧВК "Вагнер". Только при мысли о них ИГИЛ и Аль-Каида становятся маленькими послушными шелковыми мальчиками, а США признает правительство, которое еще вчера не признавало, лишь бы не встретить в стране ЧВК "Вагнер". Это радует, госпожа Ноланд (Пригожин произносит имя заместительницы Энтони Блинкена с ошибкой, через «о», а не через «у» - прим.ред.)», - заявил Пригожин в комментарии, который опубликован в одном из Telegram-каналов, связанных c бывшим поваром Путина.
Обращаясь к Виктории Нуланд, Пригожин заявил о готовности прямого диалога.
«Мы всегда находимся на стороне добра, на стороне справедливости, на стороне тех, кто борется за суверенитет и за права своего народа. Звоните в любой момент», - сказал Евгений Пригожин.
Видеоролик с записью голоса военного преступника сопровождают субтитры на французском языке, который является государственным в Нигере.
Сразу после переворота в Нигере СМИ сообщали, что у сторонников путчистов замечены российские флаги. 6 августа Telegram-каналы Пригожина опубликовали фотографии, где жители Нигера позируют с плакатами, на которых напечатана символика ЧВК «Вагнер».
Тогда же свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум через СМИ призвал США и другие страны помочь ему в восстановлении конституционного порядка и заявил, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля может оказаться под влиянием России в лице ЧВК «Вагнер».
На этом фоне страны Африки обсуждают возможность отправки своих военных в Нигер для помощи свергнутому президенту, но солидарного решения пока нет.
В конце июля Кремль собрал лидеров стран Африки на свой саммит «Россия - Африка». Нигер на этом «экономическом» форуме представлен не был.
ЧВК «Вагнер» уже несколько лет активно присутствует в нескольких странах Африки. О том, какие преступления там совершают наемники Пригожина, ранее рассказали независимые российские журналисты, которым удалось получить внутренние документы ЧВК «Вагнер».
После так называемого мятежа с походом вагнеровцев на Москву в конце апреля, Евгений Пригожин и его наемники покинули территорию Украины. Часть наемников перебазировалась в Беларусь. Уголовное дело в отношении Пригожина было закрыто, а с ним и его ближайшими подельниками по ЧВК встретился лично Путин. Уже в конце июля Пригожин заявил, что перед ЧВК «Вагнер» стоят новые задачи, «контур которых все более и более отчетливо прорисовывается».
«Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», - заявлял в конце июля давний подчиненный Владимира Путина.
С конца июля СМИ и европейские политики активно обсуждают перспективу провокаций ЧВК «Вагнер» в районе «Сувалского коридора» на границе Беларуси, Польши и Литвы.
О том, кто такой Евгений Пригожин и почему ЧВК «Вагнер» никогда не был на самом деле независимым подразделением, ранее Rus.Postimees рассказали журналисты-расследователи Денис Коротков и Сергей Канев, которые еще несколько лет назад разоблачали преступления «повара Путина».