Россия не рада гостям: пересечение границы занимает очень много времени

Руководитель Кагуского пограничного пункта Пеэтер Маран, в ведении которого находятся погранпункты Лухамаа и Койдула, сообщил, что по сравнению с началом лета ситуация немного улучшилась.

«К сожалению, проверка автомобилей на российских пограничных пунктах все такая же медленная. Пешеходам удается пересекать границу быстрее, но скорость проводимых процедур проверки сильно зависит от гражданства человека. Например, граждане Украины одинаково медленно пересекают границу как пешком, так и на автомобиле», – говорит Маран.