В Украине в результате войны погибли более 500 детей

В Украине с начала военного нападения России на эту страну 503 ребенка погибли и более 1115 получили различные ранения, сообщил офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 485, Харьковской – 299, Киевской – 129, Херсонской – 121, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 95, Черниговской – 71 и Луганской – 67.
«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - добавили в ведомстве.