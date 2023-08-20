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В Украине в результате войны погибли более 500 детей

Deutsche Welle
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Поминальная свеча. Фото иллюстративное.
Поминальная свеча. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В Украине с начала военного нападения России на эту страну 503 ребенка погибли и более 1115 получили различные ранения, сообщил офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 485, Харьковской – 299, Киевской – 129, Херсонской – 121, Запорожской – 99, Николаевской – 97, Днепропетровской – 95, Черниговской – 71 и Луганской – 67.

«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - добавили в ведомстве.

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