Мужчина, пропавший два дня назад, найден мертвым

В субботу, 26 августа, полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в волости Пыльва 92-летнего Георгия. К сожалению
В пятницу, 25 августа, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что 92-летний Георгий, проживающий в деревне Росма в волости Пыльва, ушел из дома. Последний контакт с Георгием у родственников был в среду, 23 августа. Камеры засняли, что он шел на центральную площадь Пыльва утром в четверг, 24 августа, однако дальнейший его путь был неизвестен.
Полиция искала пропавшего в этом районе с вечера пятницы и собирала всю информацию о его возможном местонахождении. Возможные места нахождения Георгия были проверены, но это не дало результатов.
В воскресенье, 27 августа, в полиции сообщили, что Георгий был найден мертвым.
«С прискорбием сообщаю, что сегодня в волости Пыльва во время поисков на местности Георгий был найден мертвым. Оснований подозревать в его смерти преступление нет», - сказал дежурный руководитель патрульной службы Юго-Восточного отделения полиции Арво Турба.
Точная причина смерти Георгия будет установлена в ходе экспертизы. «Спасибо всем добровольцам, сообществу и тем, кто помогал в поисках пропавшего. Глубочайшие соболезнования близким», - сказал Турба.