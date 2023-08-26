Мужчина, пропавший два дня назад, найден мертвым

В пятницу, 25 августа, около восьми часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что 92-летний Георгий, проживающий в деревне Росма в волости Пыльва, ушел из дома. Последний контакт с Георгием у родственников был в среду, 23 августа. Камеры засняли, что он шел на центральную площадь Пыльва утром в четверг, 24 августа, однако дальнейший его путь был неизвестен.

Полиция искала пропавшего в этом районе с вечера пятницы и собирала всю информацию о его возможном местонахождении. Возможные места нахождения Георгия были проверены, но это не дало результатов.

В воскресенье, 27 августа, в полиции сообщили, что Георгий был найден мертвым.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня в волости Пыльва во время поисков на местности Георгий был найден мертвым. Оснований подозревать в его смерти преступление нет», - сказал дежурный руководитель патрульной службы Юго-Восточного отделения полиции Арво Турба.