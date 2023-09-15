ФОТО ⟩ Что же означал загадочный ценник на полке с молочными продуктами в магазине Rimi?

Александра, она же Саша Скочиленко, - российская художница, музыкант и активистка, которая 11 марта прошлого года организовала акцию протеста в России и заменила ценники в торговом центре «Перекресток» в Санкт-Петербурге сообщениями против войны в Украине. Особое внимание в своих посланиях она уделяла кровопролитным боям за Мариуполь.