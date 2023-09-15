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ФОТО ⟩ Что же означал загадочный ценник на полке с молочными продуктами в магазине Rimi?

Лоора-Элизабет Ломп
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Продуктовый магазин Rimi.
Продуктовый магазин Rimi. Фото: Mailiis Ollino

Недавно посетитель Rimi заметил на полке с молочными продуктами в магазине необычную этикетку, которая гласила: «Свободу Саше Скочиленко. 10 лет за антивоенные ценники. 13.09, 18:00, Посольство Российской Федерации».

Александра, она же Саша Скочиленко, - российская художница, музыкант и активистка, которая 11 марта прошлого года организовала акцию протеста в России и заменила ценники в торговом центре «Перекресток» в Санкт-Петербурге сообщениями против войны в Украине. Особое внимание в своих посланиях она уделяла кровопролитным боям за Мариуполь.

Ее обвинили в распространении ложной информации о российских вооруженных силах и приговорили к десяти годам лишения свободы.

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