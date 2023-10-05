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США передали Киеву боеприпасы, изъятые у Ирана

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Патроны для пулемета - Бахмут, Донецкая область.
Патроны для пулемета - Бахмут, Донецкая область. Фото: ANATOLII STEPANOV/AFP/Scanpix

Соединенные Штаты Америки направили Украине около 1,1 млн. патронов калибра 7,62, конфискованных у Ирана.

По сообщению Центрального командования вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ), координирующего военные операции на Ближнем Востоке, 9 декабря прошлого года ВМС США изъяли большое количество боеприпасов с судна MARWAN 1, направлявшегося в Йемен.

Правительство США приобрело боеприпасы в июле через гражданский процесс, который позволяет конфисковать имущество, если будет установлено, что его владелец причастен к преступлению, пишет BBC.
В данном случае иск был предъявлен Корпусу стражей исламской революции, входящему в состав вооруженных сил Ирана, обвиняемому в поддержке повстанцев-хуситов в гражданской войне в Йемене. В 2015 году Совет Безопасности ООН запретил поставки оружия этой группировке.

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