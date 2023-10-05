США передали Киеву боеприпасы, изъятые у Ирана

Правительство США приобрело боеприпасы в июле через гражданский процесс, который позволяет конфисковать имущество, если будет установлено, что его владелец причастен к преступлению, пишет BBC.

В данном случае иск был предъявлен Корпусу стражей исламской революции, входящему в состав вооруженных сил Ирана, обвиняемому в поддержке повстанцев-хуситов в гражданской войне в Йемене. В 2015 году Совет Безопасности ООН запретил поставки оружия этой группировке.