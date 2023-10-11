ШТОРМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ⟩ Сегодня ветер усилится до 30 м/с

Ночью активный субциклон переместился из северной части Ботнического залива в северо-восточном направлении, а днем ​​продолжит свой путь над Северной Карелией в сторону Белого моря.

В ночь на четверг до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди. После полуночи облачность начиная с северо-запада страны рассеется, а осадки станут реже. Ближе к утру переменная облачность.

Местами пройдут ливни, на северном побережье существует опасность гроз. Ветер юго-западный и западный, 7-13 м/с, порывами до 20 м/с, на островах и побережье 12-18 м/с, порывами до 25 м/с, к утру вдали от побережья временно уляжется. Температура воздуха 6-10, на западных островах и побережье до 12 градусов тепла.