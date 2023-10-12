В четверг многие эстонские учреждения получили электронное письмо с угрозами взрыва. Однако, по версии полиции, это было спам-письмо, за которым изначально не следовало никаких действий.
Из-за угроз взрыва люди не могли дозвониться в Центр тревоги. По мнению полиции, причин для паники нет
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Пирко Пярила сообщил, что к утру четверга спам с угрожающим содержанием достиг многих учреждений по всей Эстонии. «Десятки учреждений, в том числе школы и детские сады, получили по электронной почте письмо на русском языке о том, что существует угроза взрыва и что бомба взорвется в разных местах в определенное время, - сказал он. - Содержание письма заключалось в том, что они хотели бы видеть множество мертвых людей».
Реальной угрозы нет
Помимо учебных заведений, такое же письмо получили СМИ, аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы и многие другие. «Первоначально полиция проверила некоторые объекты, и мы сделали предварительную оценку угрозы», - заявил в четверг утром руководитель оперативного отдела.
По результатам оценки угрозы было понятно, что речь идет о масштабном спаме. «На сегодняшний день реальной угрозы в Эстонии нет. Нет причин для паники», - успокоил Пярила.
Полиция также разработала правила поведения, которые разошлют всем, кто получил письмо с угрозами. «Все учреждения могут работать в обычном режиме и продолжать свою деятельность. Однако если кто-то заметит где-либо что-то подозрительное, он должен обязательно сообщить об этом по телефону 112», - подчеркнул Пярила.
Хотя многие латвийские власти получили аналогичное письмо во вторник, информация не дошла до эстонской полиции, поэтому предотвратить ситуацию в четверг не удалось. «Мы не занимались этим активно, поскольку информация, вероятно, каким-то образом застряла в Латвии, - сказал Пярила. - Мы узнали об этом позже, возможно, еще и потому, что в тот момент это нас не касалось. Теперь касается».
Это означает, что эстонская полиция совместно с латвийскими коллегами пытается поймать отправителя писем. Однако Пярила пока не может сказать, кто может стоять за этим. «Поскольку речь идет о крупномасштабной волне угроз взрыва, из-за которой в Эстонии были эвакуированы люди из некоторых учреждений, мы возбудили уголовное дело, - прокомментировал глава оперативного отдела. - Мы делаем все возможное, чтобы установить, откуда отправляли письма - из Эстонии или из-за границы. В ближайшее время мы это выясним».
Перегрузка Центра тревоги
Но что делать, если после таких сообщений угроза взрыва перестает восприниматься всерьез? «Если поступает угроза взрыва, мы всегда относимся к ней серьезно, - ответил Пярила. - В школах и детских садах обычно есть свои планы эвакуации, которые могут выполняться, а могут и не выполняться. Если это происходит автоматически, то это совершенно нормально, так и должно быть».
Всем, кто получил угрозу, следует немедленно связаться с экстренными службами и передать информацию. В случае первых инцидентов полиция обязательно прибудет на место, изучит ситуацию и даст оценку угрозе.
Поэтому, даже если в ближайшие дни подобное письмо вновь окажется в почтовых ящиках учреждений, игнорировать его не стоит. «Никогда не знаешь, что может произойти на самом деле. К этому не стоит относиться легкомысленно, нужно всегда сообщать в Центр тревоги», - подчеркнул Пярила.
Однако, например, в четверг утром из-за количества звонков передать информацию в Центр тревоги было невозможно. «Возможно, был момент, когда все, кто обнаружил письмо, одновременно позвонили в Центр тревоги, - сказал Пярила. - Но нагрузка была кратковременной, поэтому мы не открываем отдельную линию для угроз взрыва».
Если угрозы взрыва повторятся, а линии связи с экстренными службами снова будут заняты, то первое, что необходимо сделать, - это следовать своду правил и эвакуироваться из здания.
В четверг в социальных сетях также распространялся скриншот группового чата с угрозами взорвать бомбы в пятницу.
Полиция знает об этих скриншотах. «Мы следим за социальными сетями и знаем об этих сообщениях, - сказал Пярила. - Пока я могу сказать, что завтрашний учебный день пропускать не стоит».