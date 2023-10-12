Из-за угроз взрыва люди не могли дозвониться в Центр тревоги. По мнению полиции, причин для паники нет

Это означает, что эстонская полиция совместно с латвийскими коллегами пытается поймать отправителя писем. Однако Пярила пока не может сказать, кто может стоять за этим. «Поскольку речь идет о крупномасштабной волне угроз взрыва, из-за которой в Эстонии были эвакуированы люди из некоторых учреждений, мы возбудили уголовное дело, - прокомментировал глава оперативного отдела. - Мы делаем все возможное, чтобы установить, откуда отправляли письма - из Эстонии или из-за границы. В ближайшее время мы это выясним».

Перегрузка Центра тревоги

Но что делать, если после таких сообщений угроза взрыва перестает восприниматься всерьез? «Если поступает угроза взрыва, мы всегда относимся к ней серьезно, - ответил Пярила. - В школах и детских садах обычно есть свои планы эвакуации, которые могут выполняться, а могут и не выполняться. Если это происходит автоматически, то это совершенно нормально, так и должно быть».

Всем, кто получил угрозу, следует немедленно связаться с экстренными службами и передать информацию. В случае первых инцидентов полиция обязательно прибудет на место, изучит ситуацию и даст оценку угрозе.

Поэтому, даже если в ближайшие дни подобное письмо вновь окажется в почтовых ящиках учреждений, игнорировать его не стоит. «Никогда не знаешь, что может произойти на самом деле. К этому не стоит относиться легкомысленно, нужно всегда сообщать в Центр тревоги», - подчеркнул Пярила.

Однако, например, в четверг утром из-за количества звонков передать информацию в Центр тревоги было невозможно. «Возможно, был момент, когда все, кто обнаружил письмо, одновременно позвонили в Центр тревоги, - сказал Пярила. - Но нагрузка была кратковременной, поэтому мы не открываем отдельную линию для угроз взрыва».

Если угрозы взрыва повторятся, а линии связи с экстренными службами снова будут заняты, то первое, что необходимо сделать, - это следовать своду правил и эвакуироваться из здания.

В четверг в социальных сетях также распространялся скриншот группового чата с угрозами взорвать бомбы в пятницу.