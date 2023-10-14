К чему нужно быть готовым? Названы самые распространенные проблемы автопутешественников

За туристический сезон этого года водителям, заключившим договоры с PZU Kindlustus, автопомощь требовалась почти 1400 раз: чаще всего из-за технических неисправностей и спущенных шин.
С начала мая по конец сентября из-за технических неполадок автомобили останавливались на дороге 609 раз, причем наибольшее количество случаев - 142 - пришлось на май, который можно считать началом сезона автомобильных путешествий.
«Лучший способ не застрять посреди дороги из-за технических неисправностей - тщательно проверить автомобиль перед дальней поездкой, - сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. - Таким образом, можно обнаружить слабые места машины еще до того, как вы окажетесь за сотни, а то и за тысячи километров от Эстонии, и автомобиль вдруг откажется ехать дальше».
Из-за спущенного или пробитого колеса автопомощь клиентам PZU потребовалась 271 раз. Наиболее часто такие неприятности случались в июле – пиковое время отпусков и путешествий для жителей Эстонии.
По словам Ярва, давление в шинах следует проверять регулярно, чтобы во время поездки они не преподнесли неприятных сюрпризов - езда со слишком низким давлением в шинах увеличивает как расход топлива, так и риск разрыва шины: «Перед поездкой на полностью загруженном автомобиле давление в шинах, как правило, следует несколько повысить».
«Многие современные автомобили оснащены системой контроля давления в шинах, но более простые из них не фиксируют ситуацию, когда давление падает во всех шинах, - добавил Ярв. - Кроме того, многие автомобили в наши дни не имеют запасного колеса – вместо него у них только комплект для ремонта шин, который во многих случаях может оказаться бесполезным».
После технических неисправностей и спущенных шин на третьем месте с 215 случаями оказалась помощь при запуске двигателя, которую приходилось оказывать чаще всего в мае, августе и сентябре, когда подобных вызовов было примерно по 50.
По словам Ярва, как и другие техническими проблемы, предотвратить сложности с запуском двигателя можно, проверив автомобиль перед дальней поездкой: «В большинстве случаев причиной того, что машина не заводится, является севший аккумулятор или неисправность генератора».
Почти в 200 случаях клиентам PZU требовалась автопомощь в связи с дорожно-транспортным происшествием, 55 раз хватило консультации по телефону, 35 раз требовалась помощь с открытием замка, 8 раз автопомощь вызывали из-за того, что автомобиль застрял, и 5 раз из-за того, что закончилось топливо.
Чтобы получить помощь, если вы попадете в неприятную ситуацию во время поездки за границу на автомобиле, транспортное средство обязательно должно обладать страхованием каско, поскольку страхование путешествий в таком случае, к сожалению, не поможет. «Страхование путешествий покрывает расходы только в том случае, если вы попадете в дорожно-транспортное происшествие на находящемся в личном пользовании автомобиле и потребуется возместить расходы на проживание или дополнительный транспорт, - отметил Ярв. - Самое главное - перед поездкой проверить машину и убедиться, что давление в шинах правильное».