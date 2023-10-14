К чему нужно быть готовым? Названы самые распространенные проблемы автопутешественников

С начала мая по конец сентября из-за технических неполадок автомобили останавливались на дороге 609 раз, причем наибольшее количество случаев - 142 - пришлось на май, который можно считать началом сезона автомобильных путешествий.

«Лучший способ не застрять посреди дороги из-за технических неисправностей - тщательно проверить автомобиль перед дальней поездкой, - сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. - Таким образом, можно обнаружить слабые места машины еще до того, как вы окажетесь за сотни, а то и за тысячи километров от Эстонии, и автомобиль вдруг откажется ехать дальше».

Из-за спущенного или пробитого колеса автопомощь клиентам PZU потребовалась 271 раз. Наиболее часто такие неприятности случались в июле – пиковое время отпусков и путешествий для жителей Эстонии.

По словам Ярва, давление в шинах следует проверять регулярно, чтобы во время поездки они не преподнесли неприятных сюрпризов - езда со слишком низким давлением в шинах увеличивает как расход топлива, так и риск разрыва шины: «Перед поездкой на полностью загруженном автомобиле давление в шинах, как правило, следует несколько повысить».