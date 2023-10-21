Цены на горючее в странах Балтии: в Риге снизились, а в Таллинне остались практически неизменными

В Таллинне цены на бензин остались на уровне предыдущей недели, а цена литра дизельного топлива снизилась на 3 цента. В Риге цены на бензин снизились на 6 центов, на дизельное топливо - на 2 цента за литр, а в Вильнюсе все цены выросли на 3 цента.

В пятницу в столице Эстонии цена литра бензина 95 miles составила 1,779 евро, что на 6,5 центов больше, чем в Риге, и на 18,5 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles составила в Таллинне 1,829 евро, что также на 6,5 цента больше, чем в Риге, но на 13,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,649 евро, что на 9,5 центов меньше, чем в Риге, но на 3,5 цента больше, чем в Вильнюсе.