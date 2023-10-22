Известный блогер, переехавший жить в Эстонию, объявлен в России в розыск

Про уголовное преследование Кириллов узнал из электронной справки о наличии судимости, которую он заказал на Госуслугах, сообщил блогер в своем Telegram-канале. Его разыскивают по статье о распространении «фейков» о российской армии.

«Если сокращать формулировки, то это "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти". Пресловутая "статья о фейках", до 10 лет лишения свободы. По ней, в частности, сидит Илья Яшин», - написал блогер.

Как оказалось, в розыске он находится еще с 27 декабря 2022 года. Издание «Медиазона» опубликовало данные из базы розыска МВД, которые подтверждают эту информацию.

Что именно послужило причиной для возбуждения уголовного дела против Кириллова, неизвестно. На своем ютуб-канале он в основном публикует ролики про единоборства, но в своих видео он также затрагивает и тему развернутой против Украины войны. Он осуждает как войну, так и тех, кто ее поддерживает.

«Я против путинской военной агрессии, считаю это позорным преступлением РФ. Искренне сочувствую своим украинским зрителям», - заявил Кириллов в одном из роликов.

В одном из видео Кириллов составил позорный топ единоборцев, которые поддержали российскую армию в войне против Украины.

На ютуб-канал «Боевые ботаники» подписано более 700 000 человек.