Умер один из самых известных в мире тренеров: когда я умру, похороните меня вверх ногами, чтобы критики могли поцеловать меня в **опу

Найта, проработавшего тренером почти полвека, будут помнить как одного из самых влиятельных тренеров в баскетболе. Он умер в своем доме в Блумингтоне (США).

Найт, начавший тренерскую карьеру в 1962 году, прославился в студенческом баскетболе. Он возглавлял «Индиану» с 1971 по 2000 год. Они также трижды становились чемпионами NCAA (1976, 1981, 1987 гг.).

Кроме того, среди трофеев Найта имеется и олимпийская золотая медаль. Под его руководством США победили в 1984 году в Лос-Анджелесе. Всемирно известный тренер был внесен в Зал славы Нейсмита в 1991 году.

Найт был весьма вспыльчивым. Например, в одной игре, в гневе, он швырнул на поле стул. В 2000 году он был дисквалифицирован из «Индианы» за нападение на игрока.

Найт завершил тренерскую карьеру в Техасском технологическом институте в 2008 году. Его итоги в NCAA: 902 победы и 371 поражение.