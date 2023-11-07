Эксперт: тон на рынке недвижимости задают квартиры с вторичного рынка

​«Количество заключенных договоров и средний размер кредита являются первыми признаками некоторого улучшения состояния рынка недвижимости», –прокомментировала статистику руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер и добавила, что в целом настрой покупателей жилья в последние два-три месяца был оптимистичным, и интерес к кредитам растет.

По словам Пехтер, интерес к переезду из старого жилья в новое, более просторное, явно вырос, но на то, чтобы довести сделку до конца, требуется время. «Основным препятствием для покупки нового жилья становится продажа имеющегося, на которую сейчас уходит значительно больше времени, чем раньше. В то же время, для многих семей продажа их нынешнего жилья является неизбежным условием для заключения новой сделки», – пояснила Пехтер.