Поездка на такси из Таллиннского аэропорта станет дороже

«Если вы, например, вызываете машину от Bolt, то эта платформа уже сейчас помимо платы за поездку включает в свой счет и дополнительный сбор. А классические такси брать эту плату с клиентов пока не могут. Летом Таллиннский аэропорт и таксофирмы отправили нам совместное обращение с просьбой внести изменения в действующий порядок», – сказал вице-мэр Таллинна Тийт Терик, отметив, что поправки планируют утвердить в ближайшее время.