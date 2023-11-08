В будущем поездка на такси из Таллиннского аэропорта станет дороже на два евро – такую сумму официальные таксофирмы-партнеры аэропорта станут включать в счет за проезд, сообщает Rus.ERR.
Речь идет о так называемой плате за использование инфраструктуры, которую сейчас аэропорт берет напрямую с фирм, оказывающих услуги таксоперевозок.
«Если вы, например, вызываете машину от Bolt, то эта платформа уже сейчас помимо платы за поездку включает в свой счет и дополнительный сбор. А классические такси брать эту плату с клиентов пока не могут. Летом Таллиннский аэропорт и таксофирмы отправили нам совместное обращение с просьбой внести изменения в действующий порядок», – сказал вице-мэр Таллинна Тийт Терик, отметив, что поправки планируют утвердить в ближайшее время.