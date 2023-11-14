Пассажирский поезд насмерть сбил человека

По данным Virumaa Teataja, авария произошла за несколько сотен метров до железнодорожной станции Йыхви, когда поезд, следовавший из Таллинна в Нарву, сбил находившегося на путях человека, и тот скончался на месте.

Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт подтвердила, что на железнодорожной станции Йыхви под поезд попал человек, личность которого пока не установлена.

Находившийся на месте происшествия следователь полиции Расмус Сарап рассказал «Северному побережью», что погибший - пожилой мужчина и, по предварительным данным, до аварии он сидел на железной дороге и поезд не смог затормозить, чтобы избежать столкновения.

Согласно сообщению на сайте Elron, рейс 224 Таллинн – Нарва (18.18-21.09) остановлен на станции Йыхви. На участке Йыхви-Нарва поезд заменен на автобусы.